ضمن التصفيات المزدوجة.. اليابان تسحق قيرغيزستان

ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 24 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد قيرغيزستان عند 10 نقاط في المركز الثالث، في المجموعة التي تضم أيضا منتخبات طاجيكستان ومنغوليا وميانمار.

وتستضيف اليابان مباريات المجموعة السادسة بنظام التجمع، وذلك لتفادي قيود السفر المفروضة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

