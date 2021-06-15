إيران تقفز على "محادثات فيينا": أنتجنا 6.5 كيلوجرام يورانيوم مخصب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت إيران الارتباك في المحادثات النووية مع القوى العالمية، الثلاثاء، بإعلانها إنتاج 6.5 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60%

وجاء الإعلان بمثابة قفز على نتائج الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 مع حضور غير مباشر للولايات المتحدة الأمريكية، التي انطلقت في فيينا، السبت الماضي، في محاولة لزيادة الضغوط وابتزاز القوى العالمية للقبول بشروطها.

وتنقل هذه النسبة التي أعلنت طهران بلوغها المواد الانشطارية خطوة باتجاه درجة التخصيب 90% اللازمة لصنع أسلحة نووية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي قوله إن "البلاد أنتجت أيضا 108 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب حتى 20%، مما يشير إلى معدل إنتاج أسرع مما ينص عليه القانون الإيراني الذي تقوم العملية على أساسه.

وقالت إيران في أبريل/نيسان إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60% لتقترب بشكل أكبر من نسبة 90% اللازمة لصنع قنبلة نووية، بعد أن اتهمت طهران خصمها اللدود إسرائيل بتخريب موقع نووي رئيسي.

وجاء الإعلان، الثلاثاء، في الوقت الذي تجري فيه طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في فيينا بهدف إيجاد سبل لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية.

وكان البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون قد أقر في العام الماضي قانونا يلزم الحكومة بتشديد موقفها في رد فعل على انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي.

ودفع انسحاب ترامب إيران إلى انتهاك القيود التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي والتي تهدف إلى جعل تطوير قنبلة ذرية أبعد منالا. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

ونقلت وسائل الإعلام عن ربيعي قوله: "بموجب القانون، من المفترض أن تنتج منظمة الطاقة الذرية 120 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20% في السنة.

وبحسب أحدث تقرير، فقد أنتجنا 108 كيلوجرامات من اليورانيوم بنقاء 20 بالمئة في الأشهر الخمسة الماضية".

وأضاف: "فيما يتعلق بإنتاج يورانيوم بدرجة نقاء 60% في الفترة القصيرة المنقضية، أنتجنا حوالي 6.5 كيلوجرام".