الإمارات وإيرلندا.. مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت الإمارات وإيرلندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لسايمون كوفيني وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات وإيرلندا وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19" وأهمية تعزيز التعاون الدولي لضمان إيصال لقاح المرض إلى كافة الدول بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي من الجائحة.





واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وسايمون كوفيني، مشاركة إيرلندا في معرض إكسبو 2020 دبي والذي تستضيفه الإمارات ويفتتح أعماله شهر أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سايمون كوفيني، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات وإيرلندا والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.