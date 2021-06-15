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عاجل.. الإمارات الأولى عربيا في معالجة جائحة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حافظت الإمارات على مركزها الأول عربياً والمتقدم عالمياً لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة كورونا.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، الثلاثاء: " تعد الإمارات في مقدمة الدول العربية في معالجة جائحة "كوفيد-19"، وحافظت على مركزها الأول عربياً والمتقدم عالمياً لأفضل الدول مرونة في التعامل مع الجائحة، وذلك بفضل الرؤية المستقبلية والخطط الاستباقية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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