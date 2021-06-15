شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الإمارات الأولى عربيا في معالجة جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حافظت الإمارات على مركزها الأول عربياً والمتقدم عالمياً لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة كورونا.



وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، الثلاثاء: " تعد الإمارات في مقدمة الدول العربية في معالجة جائحة "كوفيد-19"، وحافظت على مركزها الأول عربياً والمتقدم عالمياً لأفضل الدول مرونة في التعامل مع الجائحة، وذلك بفضل الرؤية المستقبلية والخطط الاستباقية.