شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح 10 رهائن في شمال شرق نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مايدوجوري (نيجيريا) – رويترز

أطلق متشددون في نيجيريا، الثلاثاء، سراح عشر رهائن في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد هذا الأسبوع، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر أمنية ومصدران مقربان ممن أطلق سراحهم لرويترز.

وقالت المصادر، إن العشرة من بينهم عمال إغاثة خطفتهم جماعة «بوكو حرام» الإرهابية خلال العام الماضي. وأطلق سراح الراهن وقت الظهيرة تقريباً (1100 بتوقيت جرينيتش) أمس الاثنين، ونقلوا إلى مستشفى في مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.

وذكرت المصادر أن تنظيم «داعش» الإرهابي في إقليم غرب إفريقيا، المنافس ل«بوكو حرام»، أطلق سراح الرهائن بعدما عثر عليهم في مخيم تابع للجماعة، لكن لم يتضح حتى الآن سبب قيامه بذلك.

وأكد رولاند شونباور، المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، أن أحد موظفي المفوضية ويدعى إدريس أبوبكر جاربا، الذي اختطف على الطريق السريع بين مايدوجوري وداماتورو في يناير/ كانون الثاني، كان ضمن من أطلق سراحهم. وأضاف عبر الهاتف، «تنفسنا الصعداء لعودته سالماً».