شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: «مقاتلات وقاذفات صينية» نفذت أكبر توغل بمنطقة دفاعنا الجوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبه - رويترز

قالت حكومة تايوان، إن 28 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، تشمل مقاتلات وقاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية، اليوم الثلاثاء، وذلك في أكبر توغل من نوعه حتى الآن.

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق.

يأتي ذلك بعد أن أصدر زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بياناً مشتركاً يوم الأحد انتقدوا فيه الصين؛ بسبب مجموعة من القضايا، وأكدوا أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها أرسلت طائرات مقاتلة لاعتراض وإبعاد الطائرات الصينية، كما تم نشر أنظمة صاروخية لمراقبتها.

ووصفت الصين في الماضي تلك المهام بأنها ضرورية لحماية سيادة البلاد، والتعامل مع «التواطؤ» بين تايبه وواشنطن.