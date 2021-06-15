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سلطنة عمان تسجل 3 حالات مؤكدة بـ «الفطر الأسود»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أعلنت وزارة الصحة العُمانية، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة بالفطر الأسود لدى مصابين بفيروس المستجد.
وظهر الفطر الأسود في 3 دول عربية قبل عمان، هي مصر والعراق وسوريا.
وبدأ هذا المرض، وهو غير معدٍ، بالانتشار خصوصاً بين من تعافوا من كوفيد-19 لا سيما في الهند في وقت سابق هذا الشهر. وهو داء مميت يودي بحياة 50% من المصابين به خلال أيام قليلة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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