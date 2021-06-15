شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 3 حالات مؤكدة بـ «الفطر الأسود» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، الثلاثاء، تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة بالفطر الأسود لدى مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وظهر الفطر الأسود في 3 دول عربية قبل عمان، هي مصر والعراق وسوريا.

وبدأ هذا المرض، وهو غير معدٍ، بالانتشار خصوصاً بين من تعافوا من كوفيد-19 لا سيما في الهند في وقت سابق هذا الشهر. وهو داء مميت يودي بحياة 50% من المصابين به خلال أيام قليلة.