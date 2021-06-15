شكرا لقرائتكم خبر عن «موديل 90» عمل مسرحي قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الفنان مروان عبدالله صالح عن عمل مسرحي جديد يحضر له مع نخبة من نجوم الإمارات من بينهم أحمد مال الله، والفنانة فاطمة الحوسني، ونشر عبر «إنستجرام» مقطع فيديو من كواليس التحضير للعمل الذي يحمل اسم «موديل 90»، واكتفى بكتابة «قريباً» دون شرح أية تفاصيل تخص العمل.

على جانب آخر نشر الحساب الرسمي لمسرح دبي الأهلي مقطعاً آخر أظهر أبطال المسرحية يقومون بعمل المكياج الخاص بكل شخصية، وأعلن عن قرب موعد عرضها بكتابة «قريباً سنعود» في إشارة للعودة مجدداً للأعمال المسرحية.