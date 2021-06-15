إنجي شيّا تطرح «أوعى تزعل»

بيروت:”الخليج 365”

طرحت الفنّانة اللبنانية الشابّة إنجي شيّا أغنيتها المُصوّرة الجديدة بعنوان «أوعى تزعل». والأغنية رومانسيّة إيقاعيّة من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع وألحان الفنّان زياد برجي، وتمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

تعتبر إنجي الأغنية نقلة نوعيّة في مسيرتها الفنيّة من حيث الشكل والمضمون، كونها تتماشى مع العصر وتُحاكي روح الشباب، وهي تمازج مُتناسق بين اسمين لامعين في عالم الكلمة والإحساس سهام الشعشاع وزياد برجي.

وأضافت:«بصدد التحضير لأغنية سأطرحها خلال المرحلة القليلة المُقبلة من توقيع الشعشاع وألحان سليم سلامة».