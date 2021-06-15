شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد على شفرة إنشاء شبكة الويب العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في لحظة غيرت شكل العالم إلى الأبد عام 1989، تمكن عالم الحاسوب البريطاني السير تيم بيرنرز-لي من اختراع شبكة الويب العالمية. وفي هذا الشهر، تعرض «سوذبيز» للبيع لأول مرة على الإطلاق، أول قطعة تتعلق بهذه اللحظة التاريخية، وقدمها السير نفسه مباشرةً، ما يمنح فرصة لمشاهدة العناصر الأساسية لهندسة إنشاء الشبكة.

وتعرض النسخة الوحيدة الموقعة من شفرة أول متصفح إنترنت موجود على شكل رموز غير قابلة للاستبدال NFT في مزاد مستقل عبر الإنترنت بعنوان «هذا غيّر كل شيء». ويعقد المزاد من 23 إلى 30 الجاري، وينطلق من سعر 1000 دولار، ويوجه العائد لمساعدة المبادرات التي يدعمها مؤسس الشبكة وزوجته.

ويعتبر كاساندرا هاتون، نائب الرئيس، الرئيس العالمي للعلوم والثقافة الشعبية في «سوذبيز»، السير تيم بيرنرز-لي أحد أعظم المبتكرين في العصر الحديث، مشيراً إلى أنه نشأ في كنف أسرة من علماء الرياضيات والكمبيوتر، وكان والداه يعملان على «فيرانتي مارك 1»، أول كمبيوتر رقمي متعدد الأغراض متوفر تجارياً في العالم.