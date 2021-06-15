عرض مسرحية «عزوبي السالمية» في السينما

أعلنت الفنانة والمنتجة الكويتية هيا عبد السلام عن عرض مسرحية «عزوبي السالمية» عبر شاشات السينما، ونشرت عبر «إنستجرام» صورة من كواليس العمل معلقة «انتظروا عزوبي السالمية عبر شاشات السينما لأول مرة».

ويشارك في العمل الفنان فؤاد علي، وخالد المظفر، مهدي دشتي، وأحمد المظفر إلى جانب ضيوف الشرف الفنان أحمد العونان، ومبارك النافع، والعمل من تأليف عبد الحسين عبد الرضا، إعداد وإخراج عبد العزيز صفر، وكان العرض الأول للعمل في 13 مايو/ أيار الماضي على أحد مسارح الكويت.