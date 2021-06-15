شكرا لقرائتكم خبر عن 16 قطة في جدار منزل قديم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

اكتشف مقاول بناء في فيلادلفيا الأمريكية، يعمل على هدم جدار منزل مهجور يحتوي على 16 قطة موجود في الجدار، بعدما سقطت إحدى القطط عندما بدأ في هدم الجدار قبل أن تأتي القطط الأخرى ليكتشفها.

ونقل فريق رعاية الحيوان ومراقبته في فيلادلفيا، القطط لمركز متخصص لتقدم لها الرعاية الكافية.

وأكد الفريق أن المقاول كان قادراً على إخراج القطط جميعها بأمان، ولكن عدداً قليلاً منها ليس في حالة جيدة مع موت إحدى القطط الصغيرة.

وأكد الفريق أنه من غير الواضح كم من الوقت عاشته القطط هناك؟ أو كيف دخلت إلى الجدار في المقام الأول؟ ولكن من الواضح أنها كانت هناك لفترة منذ فترة طويلة.