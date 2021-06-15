شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

اختار صندوق الأمم المتحدة للسكان في القاهرة، الفنانة أمينة خليل، سفيرة فخرية، في حضور ايب بترسون، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ود. مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وهنأت مرسي، أمينة خليل بتعيينها سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيدة، بحسب بيان المجلس القومي للمرأة، بدورها في مسلسلها الأخير «خلي بالك من زيزي»، الذي ناقش قضية مهمة للغاية، مهنئة فريق عمل المسلسل على هذا النجاح المتميز، الذي وصل إلى جميع المصريين.