"أخويا بيتزف ياجدعان".. سيارة نقل تقتل عريسًا ونجاة العروس بإعجوبة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

شيع المئات من أهالي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، جثمان شاب كان يستعد لإتمام زفافه ليلة الخميس القادم، وخرج المشيعون في مشهد مهيب، بعد إعلان وفاة الشاب أمس، بالمستشفى العام إثر إصابته بجروح خطيرة في حادث تصادم، فيما نجت العروس التي كانت معه بأعجوبه.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بتصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي أمام كوبري شرويدة في الزقازيق، ما أسفر عن إصابة طارق فارس -31 عاما"، فيما نجت عروسة التي كانت تجلس بجواره في السيارة ذاتها.

جرى نقل الشاب الذي ظل ممسكا بيد زوجته المستقبلية إلى المستشفى، ودخل قسم العناية المركزة في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة.

وقال شهود عيان أن شقيق المتوفى قال خلال الجنازة: "أخويا بيتزف.. أخويا بيتزف يا جدعان.. بندفن أخويا بدل ما نزفه".

وتبين من التحريات أن العروسين كانا في طريقهما لأحد المحلات التجارية لشراء فستان الزفاف، بينما جاءت سيارة نقل وصدمت العربة التي كان يستقلونها، ما أدى لمصرع العريس ونجاة العروس، وجرى القبض على سائق النقل والتحفظ عليه.