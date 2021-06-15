حركة تنقلات وتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتورة إيناس محمود مكاوي الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة، رئيسًا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الزراعية، وتعيين الدكتور هيثم محمد شحاتة الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة رئيسًا لمجلس قسم الأراضي والمياه.

كما أصدر الجيزاوي، قرارًا بتعيين الدكتورة ولاء إبراهيم محمود الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها، قائمًا بأعمال رئيس مجلس قسم الهندسة الكهربية.