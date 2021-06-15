الثانوية العامة 2021.. إجراء جديد من التعليم استعدادا للامتحان التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة لمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعداد للامتحان التجريبي الثالث للثانوية العامة.

ووجهت الوزارة، بضرورة تسكين طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان التجريبى ورقيا يوم 23 يونيو الحالي على أي مدرسة ثانوية مشتركة تتوسط مدارس الإدارة.

وبحسب الخطاب، أكدت الوزارة، بضرورة التنبيه على الطلاب بمقر اللجنة التي تم تحديدها من قبل الإدارة التعليمية لعقد الامتحان التجريبي، أثناء تسليم بطاقات أرقام الجلوس.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد الامتحان على الحاسب الآلي لباقي الطلاب الذين تسلموا التابلت، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية يوم 21 يونيو الامتحان التجريبي يوم الثلاثاء 22 يونيو لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الأربعاء 23 لطلاب جميع الشعب الذين لم يتسلموا أجهزة تابلت، موضحة أنه يتم تخصيص مدارس كمقار لجان لطلاب الذين يؤدون الامتحان ورقيا نظرا لاتخاذ بعض المدارس الإعدادية كمقار للجان امتحانات الدبلومات الفنية.