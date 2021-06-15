الفريق أسامة ربيع يلتقي رئيس أركان القوات الباكستانية بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وفدًا باكستانيًا رفيع المستوى برئاسة الفريق أول نديم رضا رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، ضمن زيارته الرسمية لمصر، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

ورحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الباكستاني، عقب استقباله اليوم الثلاثاء، وأعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع مصر وباكستان على المستويين الشعبي والرسمي، مشيدًا بما تشهده العلاقات من تقارب في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس الهيئة، أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية فريدة انطلاقًا من موقعها الجغرافي في قلب العالم، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعظيم الاستفادة من القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة من خلال مشروعات التطوير المستمرة والشاملة للمجرى الملاحي.

واستعرض رئيس الهيئة مستجدات العمل بمشروعات تطوير المجرى الملاحي التي تتبناها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، وعلى رأسها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة.

ويستهدف المشروع ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلومتر 132 ترقيم قناة، بطول 10 كيلو مترات، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 مترًا وغاطس 72 قدمًا.

وشدد الفريق ربيع على أن حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN يعد استثنائيًا وغير مسبوق ورغم تعقيد الموقف إلا أنه برهن للعالم أجمع أهمية القناة وقدرة المصريين على تخطي التحديات، وإدارة هذا المرفق الملاحي الحيوي بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف.

وأشاد الفريق أول نديم رضا رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية بالجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي بصورة مستمرة، مثمنًا دور رجال الهيئة في عملية إنقاذ وتعويم السفينة البنمية، وهو الحدث الذي حظي بمتابعة واهتمام عالمي.

وأعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية عن انبهاره بقناة السويس واصفًا إياها بإحدى عجائب الدنيا التي صنعها البشر، مبديًا اهتمامه الكبير بزيارتها ضمن زيارته لمصر لما سمعه عن ملحمة عبورها خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

وأهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى الفريق أول نديم رضا رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، والذي أهداه في المقابل هدية تذكارية.

عقب ذلك توجه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية والوفد المرافق للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ومشاهدة الإنجاز على أرض الواقع.