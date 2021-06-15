رئيس "برلمانية مستقبل وطن" يكشف عن قصة تربح أحد قيادات "البترول" بشكل ساخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استعرض النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، قصة تربح أحد قيادات قطاع البترول، بشكل ساخر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى وزير البترول الدكتور طارق الملا.

وقال رشاد، في كلمته الساخرة: "قصتي اليوم حول رجل يتولى أحد القطاعات بوزارة البترول، هو مثلنا يأكل ويشرب ويمشي بالشارع؛ ولكنه به صفات ليس بالبشر، فقبل نهاية خدمته تم نقله إلى إحدى الشركات الكبرى في قطاع البترول ليحصل على مكافأة كبيرة عند نهاية خدمته، وقد يكون ذلك من باب التقدير له ولجهوده، ثم تم صرف له أربع سيارات من عدة جهات مختلفة، وقد يكون ذلك أيضًا نظرًا لأنه يعمل 24 ساعة في اليوم".

وواصل رشاد استعراض القصة بشكل ساخر: "ثم عيَّن ابنتَيه، وزج إحدى ابنتيه في القطاع، وقد يكون ذلك أيضًا من باب صلة الرحم، ثم حضر بروحه اجتماعات الجمعيات العمومية لعدة جهات، والحصول على بدلات ومكافآت، وقد يكون ذلك من باب الاهتمام بمشاركة الأفكار".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "اجتماع هذه الصفات في شخص واحد، أكيد ليس بشريًّا مثلنا، بل ممكن أن يصل إلى درجة الملائكة وأولياء الله الصالحين".

وأضاف رشاد: هذه إحدى القصص، ولديَّ أرقام وبيانات وعديد من القصص.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: اليوم نترك للوزير الحديث، فهو القادر على حسم هذه القصص لإعادة الحق إلى أصحابه في القطاع، والاستعانة بالقطاعات الشبابية، مؤكدًا أنه لا مانع من الاستفادة من الخبرات المحالة للمعاش؛ ولكن من حق هؤلاء أن يأخذوا راحة، ويتم الاستعانة بالشباب في المناصب.