5 وزيرات من أصول عربية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 يونيو 2021 03:16 مساءً - ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد في حكومته المعروفة باسم “حكومة التغيير” تنوعاً في المكونات السياسية والأيديولوجية والعرقية، اذ منحت مقاعد غير مسبوقة لمهاجرات نساء أغلبهن من أصول عربية، أو ولدن بدول عربية.

وبرز اسم وزيرة الطاقة الإسرائيلية الجديدة “كارين الهارار” 43 عاما من حزب “هناك مستقبل” وهي مولودة لأبوين هاجرا إلى إسرائيل من المغرب، وكانت تجلس في مقدمة الصفوف على كرسي متحرك بسبب معاناتها من ضمور عضلي، بعد أداء اليمين الدستورية، بحضور رئيس إسرائيل.

“الهارار” درست القانون في الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية، وانضمت إلى حزب (هناك مستقبل) في العام 2012 وفازت للمرة الأولى بعضوية الكنيست في العام 2013 .

كما شملت القائمة “ميراف كوهين” (37 عاما) وزيرة المساواة الاجتماعية، هي أيضا لأبوين يهوديين هاجرا إلى إسرائيل من المغرب، وتتولى هذا المنصب للمرة الثانية بعد أن كانت وزيرة في الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ودرست كوهين، وهي من حزب “هناك مستقبل”، الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة العبرية بالقدس، وخلال خدمتها بالجيش الإسرائيلي عملت محررة ومنتجة في إذاعة الجيش الإسرائيلي.

إلى جانب ذلك، ستشغل وزيرة ثالثة من أصول مغربية وهي وزيرة التعليم “يفعات شاشا بيتون” (48 عاما) التي تتولى للمرة الثانية أيضا منصبا وزاريا، بعد ان أن كانت وزيرة التعليم في الحكومة السابقة، وامتلك والدها شركة نقل في العراق قبل أن يهاجرا إلى إسرائيل.

وتلقت “بيتون” من حزب “أمل جديد” اليميني، شهادة الدكتوراه بالتعليم من جامعة حيفا، وانتخبت لعضوية الكنيست في العام 2015 على قائمة “كلنا)”اليمينية، وفي العام 2019 تولت حقيبة البناء والإسكان في حكومة بنيامين نتنياهو.

أما “إيلييت شاكيد” (45 عاما) التي هاجرت جدتها من العراق في سنوات الخمسينيات، تتولى حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة، وهي الشريك المؤسس لحزب “يمينا)”اليميني.

“شاكيد” المولودة في تل أبيب، درست الهندسة في جامعة تل أبيب وعملت مديرة لمكتب بنيامين نتنياهو في الفترة ما بين 2006-2008، وأسست في العام 2018 مع بينيت حزب “اليمين الجديد” ثم أسست معه حزب “يمينا” في العام 2019.

وخامسة الوزيرات من أصول عربية “أورنا باربيفاي” (58 عاما)؛ التي تتولى حقيبة الاقتصاد، وهي مولودة لمهاجرة من العراق ومهاجر من رومانيا وقيادية في حزب “أزرق أبيض)”الوسطي وذات خلفية عسكرية.

وخدمت بالجيش الإسرائيلي في العام 1981 وأمضت كل حياتها المهنية ضابطة في مديرية القوى العاملة بالجيش، وحاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية والإنسانية من جامعة بن غوريون، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة حيفا.

كما ضمت الحكومة الإسرائيلية الجديدة للمرة الأولى، حزبا عربيا هو “القائمة الموحدة” برئاسة “منصور عباس”، وشملت اسم العربي “عيساوي فريج”، الذي سيشغل منصب وزير التعاون الإقليمي.

وصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد الفائت، على حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت زعيم حزب “يمينا”، وهي ائتلاف من 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي.