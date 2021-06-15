باكستان تدعو لوقف فوري للهجمات الحوثية على الأبرياء

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

نددت دولة باكستان بمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية.



ونبهت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إلى أن هذه الهجمات لا تنتهك سيادة وسلامة المملكة فحسب، إنما تهدد حياة الأبرياء، داعية إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

وجددت دعمها الكامل وتضامنها مع السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.