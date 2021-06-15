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باكستان تدعو لوقف فوري للهجمات الحوثية على الأبرياء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

نددت دولة باكستان بمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين في المملكة العربية .

 

ونبهت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إلى أن هذه الهجمات لا تنتهك سيادة وسلامة المملكة فحسب، إنما تهدد حياة الأبرياء، داعية إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

 

وجددت دعمها الكامل وتضامنها مع السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.  

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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