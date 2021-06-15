البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط

محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية في عمل إرهابي جبان يعكس إصرارها على تعريض أمن وسلامة المدنيين للخطر.



و نقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية البحرينية تأكيدها في بيان لها وقوف المملكة في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض و تدمير الطائرة .. و شددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة تجاه هذه الجماعة الإرهابية التي تهدد الأمن و السلم في المنطقة.