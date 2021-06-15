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روسيا تسجل 379 وفاة و 14185 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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محمد الفلاح - الثلاثاء 15 يونيو 2021

سجلت روسيا 379 حالة وفاة و 14185 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - انه بذلك أصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" خمسة ملايين و 236 ألفا و 593 إصابة ، منها 127 ألفا و180 حالة وفاة .

 

و ذكر المركز انه تم تسجيل 8597 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و818 ألفا و244.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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