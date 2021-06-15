شكرا لقرائتكم خبر عن الموانئ الكويتية تستأنف حركة الملاحة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: استأنفت الموانئ الكويتية حركة الملاحة البحرية اليوم بعد تحسّن مستوى الرؤية وحالة الطقس. وأفادت مؤسسة الموانئ الكويتية أن حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة استؤنفت بناءً على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية بتحسن حالة الطقس والرؤية الأفقية. وكانت المؤسسة أعلنت يوم الأحد الماضي توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة مؤقتًا بسبب الأحوال الجوية.

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