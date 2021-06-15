شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في المغرب : السفر إلى الرباط يتطلب حجر صحي 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت سفارة المملكة لدى المغرب ، بأن السلطات المغربية أعلنت عن تحديث جديد.. يتمثل في إضافة المملكة العربية السعودية إلى القائمة (ب) ويتوجب على المسافرين من المواطنين السعوديين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار (PCR) سلبي يعود تاريخ اجرائه الى أقل من 48 ساعة من تاريخ دخول المغرب، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام بأحد الفنادق التي سيتم تحديدها من قبل السلطات المغربية.