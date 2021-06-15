شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 10,400 كرتون تمور في البيضاء وشبوة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 10,400 كرتون من التمور للأسر الأشد احتياجًا والأيتام والنازحين في محافظتي البيضاء وشبوة.

حيث جرى توزيع 4,000 كرتون من التمور في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء، استفاد منها 4,000 أسرة، و 6,400 كرتون من التمور في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 6,400 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 5,000 طن من التمور مقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.