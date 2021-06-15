شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن : للمملكة الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • محاولات هجوم الحوثيين تستهدف المدنيين والأطفال وندينها بقوة

أكدت الخارجية الأميركية، أن المملكة لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين. وقالت المتحدثة باسم الخارجية في تصريحات لـ"العربية"، إن العقوبات إحدى أدوات الضغط على الحوثيين وداعميهم في إيران، مؤكدة أن محاولات هجوم الحوثيين تستهدف المدنيين والأطفال وندينها بقوة.

جاء ذلك بعدما أدانت الخارجية الأميركية، أمس سقوط طائرة مسيرة حوثية على مدرسة في عسير، منتقدة محاولات الحوثيين استهداف المدنيين والأطفال ، كما جددت مطالبة الحوثيين الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار.

وبدوره، حمل المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، أكثر من مرة، الميليشيات مسؤولية استمرار النزاع في اليمن، وعرقلة مساعي وقف النار في البلاد، مؤكدا في تصريحات سابقة أن الدور السلبي الإيراني لا يبدو أنه شهد أي انخفاض أو تطور إيجابي.