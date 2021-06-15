انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم في كأس أوروبا بينها مباراة نارية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-15 | 14:35
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تقام ،اليوم الثلاثاء، مباراتين تجمع منتخبي البرتغال وهنغاريا ومنتخبي فرنسا والمانيا ضمن مباريات اليوم الخامس من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020.
وتطمح البرتغال حاملة اللقب إلى الفوز في مباراتها الافتتاحية بالبطولة القارية، أمام هنغاريا في الساعة السابعة حسب توقيت مكة المكرمة، على استاد بوشكاش في بودابست.
وملعب بوشكاش الجديد، سيكون الوحيد في البطولة الذي سيشهد حضورا جماهيريا بكامل قدرته الاستيعابية، بعد موافقة السلطات المحلية على استبدال المسافات الاجتماعية بسياسة دخول صارمة، تتضمن تقديم الجماهير، نتيجة اختبار سلبي لـ"كوفيد- 19"، قبل السماح لها بالدخول.
فيما يصطدم منتخبا ألمانيا وفرنسا الليلة في مستهل مباريات الفريقين ببطولة يورو 2020، ضمن منافسات المجموعة السادسة عند الساعة العاشرة، على إستاد أليانز أرينا في ميونخ.
وملعب بوشكاش الجديد، سيكون الوحيد في البطولة الذي سيشهد حضورا جماهيريا بكامل قدرته الاستيعابية، بعد موافقة السلطات المحلية على استبدال المسافات الاجتماعية بسياسة دخول صارمة، تتضمن تقديم الجماهير، نتيجة اختبار سلبي لـ"كوفيد- 19"، قبل السماح لها بالدخول.
فيما يصطدم منتخبا ألمانيا وفرنسا الليلة في مستهل مباريات الفريقين ببطولة يورو 2020، ضمن منافسات المجموعة السادسة عند الساعة العاشرة، على إستاد أليانز أرينا في ميونخ.
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