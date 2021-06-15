انت الان تتابع خبر بعد العراق وسوريا ومصر.. الفطر الأسود يقتحم دولة عربية جديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود في مرضى فيروس كورونا مشيرة إلى أنهم يتلقون العلاج حاليا.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين في البلاد إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من كوفيد-19 وخصوصا ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ونظافة اليدين وتجنب التجمعات.
وكانت دول العراق ومصر وسوريا، قد أعلنت تسجيل إصابات بالفطر الأسود.
وكانت دول العراق ومصر وسوريا، قد أعلنت تسجيل إصابات بالفطر الأسود.