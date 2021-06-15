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بعد العراق وسوريا ومصر.. الفطر الأسود يقتحم دولة عربية جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود في مرضى فيروس مشيرة إلى أنهم يتلقون العلاج حاليا.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين في البلاد إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من كوفيد-19 وخصوصا ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ونظافة اليدين وتجنب التجمعات.

وكانت دول العراق ومصر وسوريا، قد أعلنت تسجيل إصابات بالفطر الأسود.

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