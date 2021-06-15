انت الان تتابع خبر عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارسات 'ضخمة' خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المفارز المشتركة تمكنت من نصب سيطرات مفاجئة في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها: اعتقال (4) متهمين وضبط أسلحة غير مرخصة (15) مسدس و(6) بنادق مختلفة الأنواع مع (408) اطلاقة مختلفة الأحجام، بالإضافة الى مصادرة (١٩١) حبة مخدرة، و(11) غرام من مادة الكرستال المخدرة مع (5) اجهزة للتعاطي".وأضافت، ان "قوة من فرقة المشاة السادسة تمكنت من ضبط (4) صواريخ قاذفة RBG7 مع الحشوات على حافة أحد البزول شمال بغداد، تم رفعها بدون حادث".

واشارت القيادة الى، أن "فرقة المشاة الحادية عشر تمكنت من اعتقال (19) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين طرفي مشاجرة، كما تمكنت قوة من لواء المشاة الـ(27) من اعتقال متهمين اثنين أحدهم وفق المادة (28/ مخدرات) ضبط بحوزته على (250 غم) من مادة الكرستال المخدرة".



ولفتت الى، أن "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع قسم استخبارات قيادتنا نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة (الشرطة الرابعة) تمكنت خلاله من ضبط أسلحة غير مرخصة واعتقال (11) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة ضبط بحوزتهم (400 غم) من مادة الكرستال المخدرة".

وتابعت، أن "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال (10) متهمين ثلاثة منهم بتعاطي مواد مخدرة ضمن مناطق شرقي بغداد، بالاضافة الى اعتقال متهم بجرائم الاتجار بالبشر من قبل قوة من اللواء الـ (15) شرطة اتحادية في منطقة الكرادة".

واردفت القيادة، أن "مفارز شرطة نجدة بغداد ألقت القبض على متهمين اثنين أحدهم فتاة بتهمة تعاطي مواد مخدرة في منطقة الغزالية".

وبحسب بيان القيادة، فإن "مفارز مديرية المرور العامة تمكنت من ضَبَطَ عدد من العجلات التي لا تحمل اوراق ثبوتية ومخالفين للتعليمات المرورية في جانبي الكرخ والرصافة".