انت الان تتابع خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة العراق وايران في تصفيات كأس العالم والان مع التفاصيل

يتصدر منتخب العراق منافسات المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين ودون هزيمة، وسجل المنتخب العراقي 14 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط.ويحتل منتخب إيران المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمتين، وسجل المنتخب الإيراني 33 هدفا وهو صاحب ثاني أقوى هجوم بمرحلة المجموعات بعد اليابان واستقبل 4 أهداف.ويحتل منتخب البحرين المركز الثالث برصيد 12 نقطة بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، وسجل المنتخب البحريني 11 هدفا واستقبل 4 أهداف ثم يحتل منتخب هونغ كونغ المركز الرابع برصيد 5 نقاط ويحتل منتخب كمبوديا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.ويتأهل متصدر ترتيب المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023 وأيضا للمرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.ويسعى المنتخب الوصيف للدخول ضمن قائمة أفضل المنتخبات التي تحتل الوصافة في ظل تأهل أكثر 4 منتخبات في مرحلة المجموعات تحتل الوصافة إلى نهائيات أمم آسيا وآخر مراحل تصفيات المونديال.ويملك منتخب البحرين فرصة المنافسة على الوصافة في حال خسارة إيران أمام العراق في ظل الاعتماد على فارق الأهداف، وإن كان فارق الأهداف يبدو شاسعا بين المنتخبين؛ فإيران لديها فارق 29 هدفا بينما يبقى فارق البحرين 7 أهداف.

إيران ضد العراق

تبقى هذه المواجهة بمثابة معركة حسم الصدارة فالمنتخب العراقي يتطلع لتعزيز صدارته لترتيب المجموعة وحسم التأهل بقيادة مدربه السلوفيني ستريشكو كاتاينتش.

وقال كاتاينتش المدير الفني لمنتخب العراق في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المباراة ستكون صعبة وحاسمة، موضحا أنها أهم مباراة بالنسبة له لحسم التأهل والتفوق على إيران.

وأضاف: "شاهدنا لاعبيهم وهم شاهدونا، نعرف كيف يلعبون وهم يعرفون كيف نلعب، لا توجد هناك أسرار رغم أنه توجد اختلافات بسيطة منذ آخر مواجهة بيننا“.

ويتفوق منتخب العراق في آخر مواجهاته ضد إيران بدليل فوزه بنتيجة 2-1 في التصفيات الحالية وقبلها التعادل دون أهداف في كأس الأمم الآسيوية 2019 كما تفوق منتخب العراق في ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية 2015 بركلات الترجيح وهو السيناريو ذاته الذي حدث لصالح العراق.

وحقق منتخب إيران آخر فوز رسمي على العراق يوم الـ11 من يناير 2011 في دور المجموعات ببطولة أمم آسيا بنتيجة 2-1.

وربما يلجأ كاتاينتش مدرب العراق لإغلاق المساحات أمام إيران والضغط المكثف لاستخلاص الكرة وتحقيق الفوز من خلال الكرات المرتدة السريعة، ويعتمد منتخب العراق على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جلال حسن وأمامه ثلاثي خط الدفاع ميثم جبار وسعد ناطق وأحمد إبراهيم.

ويقود خط الوسط صفاء هادي وأمجد عطوان كثنائي ارتكاز ويمينا همام طارق ويسارا علي عدنان وفي الجانب الهجومي محمد قاسم ومحمد داوود ورأس الحربة مهند علي.

يسعى منتخب إيران بقيادة مدربه الكرواتي دراجان سكوسيتش لتحقيق الفوز لضمان التأهل أيضا والابتعاد عن الحسابات المعقدة وهو ما أكده المدرب دراجان في المؤتمر الصحفي، موضحا أن المواجهة بين العراق وإيران ستكون صعبة للغاية وخارج التوقعات.

ويعول منتخب إيران على تشكيلته التي تضم الحارس أمير عبيد زاده وأمامه رباعي خط الدفاع مرتضى بورعلجاني وشجاع خليل زاده وصادق محرمي وميلاد محمدي.

ويقود خط الوسط أحمد نور الهي وبجواره سعيد عزت الهي وأمامهما علي رضا جهانبخش وعلي جول زاده وفي الهجوم مهدي طارمي وساردار أزمون.

وقال جمال حمزة لاعب منتخب مصر ونادي الصناعة العراقي الأسبق لإرم نيوز، إن المنتخب العراقي يتصدر ويسير بخطى ثابتة كما أن المواجهة ضد إيران دائما تكون حافلة بالندية وربما يكون الكعب العالي للعراق سلاحًا في حسم الأمور.

وأشار إلى أن هناك عناصر صاحبة خبرات ستساعد العراق على تحمل هذه المواجهة الحافلة بالضغوط خاصة همام طارق وعلي عدنان وأحمد إبراهيم وهو ما يساعد باقي العناصر المميزة الشابة على تقديم أفضل ما لديهم.

البحرين ضد هونغ كونغ

تبدو الآمال صعبة أمام منتخب البحرين في التأهل ولكن على الورق وبشكل نظري مازالت موجودة ولكنها ضعيفة للغاية وأشبه ببصيص أمل.

وقال المدرب البرتغالي هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن نتيجة الفوز مهمة في مباراة هونغ كونغ بغض النظر عن التأهل من عدمه فالأمور تبدو صعبة بخصوص التأهل ولكن هناك فرصة سيتم العمل عليها للصعود لأمم آسيا.

ويعول منتخب البحرين على تشكيلته التي تضم الحارس سيد شبر وأمامه الرباعي وليد الحيام وحمد الشمسان ورضا السيد عيسى وأحمد نبيل للدفاع.

ويقود خط الوسط علي حرم وبجواره سيد ضياء وعبد الوهاب المالود وعلي مدن وفي الهجوم محمد الرميحي وإسماعيل عبد اللطيف.