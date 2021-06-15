مجلس الوزراء يقرر السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين

بغداد - ياسين صفوان - قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، السماح للشركات النفطية الرابحة بتشغيل الأجراء اليوميين.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء قرر السماح للشركات النفطية الرابحة، تشغيل الأجراء اليوميين من ذوي الاختصاصات الهندسية والفنية، على وفق آلية الإعلان والتنافس الشفاف، على ألا يزيد عددهم على (6000) أجير".

واضاف البيان، ان "القرار جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، المنعقدة في 8/6/2021".