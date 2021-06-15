فضيحة "اعتداء جنسي" بألمانيا.. تقرير يعرض على بابا الفاتيكان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت الفاتيكان، الثلاثاء، تحقيقا يتعلق بفضيحة اعتداء جنسي أثيرت مؤخرا في أبرشية كولونيا بألمانيا.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية فإن مفتشين عينهما بابا الفاتيكان فرنسيس الأول أنهيا تحقيقا حول الفضيحة التي وقعت في أبرشية كولونيا.



وتم تعيين هانز فان دن هندي، أسقف روتردام، والكاردينال أندرس أربوريليوس، أسقف ستوكهولم، للتحقيق في "الأخطاء المحتملة" للكاردينال راينر ماريا فولكي، رئيس أساقفة كولونيا، في التعامل مع شكاوى اتهمت قساوسة في الأبرشية بسوء السلوك الجنسي.



وقالت المتحدثة باسم هندي إن "النتائج التى تم التوصل إليها خلال الزيارة البابوية سوف تعرض على البابا فرنسيس".

وأضافت أن المفتشين غادرا المدينة الألمانية بالفعل.

وظلت أكبر أبرشية في ألمانيا في خضم أزمة ثقة عميقة لعدة شهور، وتجلى ذلك جزئيا في موجة استقالات شهدتها الكنيسة.

وبدأ التحقيق، الثلاثاء من الأسبوع الماضي، حيث جرت مقابلات مع ضحايا الاعتداء الجنسي.

وأوضحت المتحدثة: "جرت اجتماعات أخرى مع أشخاص عاديين وممثلي هيئات مختلفة، وقساوسة وأساقفة. وكان فولكي، الذي رفض اقتراحات بالاستقالة، ضمن من جرت معهم مقابلات.

وفي أوائل يونيو/حزيران الجاري، قدم الكاردينال راينهارد ماركس، رئيس أساقفة العاصمة البافارية ميونخ وأحد أكثر قادة الكنيسة الكاثوليكية الألمانية نفوذا، استقالته بسبب فضيحة الاعتداء الجنسي. ورفض البابا فرنسيس الاستقالة.