روسيا تسجل 379 وفاة و 14185 إصابة جديدة بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت روسيا 379 حالة وفاة و 14185 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - انه بذلك أصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" خمسة ملايين و 236 ألفا و 593 إصابة ، منها 127 ألفا و180 حالة وفاة .

و ذكر المركز انه تم تسجيل 8597 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و818 ألفا و244.