الرئيس المصري يدعو تميم لزيارة مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري، وذلك خلال زيارته الحالية إلى قطر.



وصرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، وقام بتسليم الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية والتي تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه "بيان العُلا".

هذا، وقد قام وزير الخارجية بنقل دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الراسخ من دعم ومساندة دول الخليج العربي ضد أي مخاطر أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، وأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التضامن المشترك في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف النيل من الأمن القومي العربي.