المملكة السعودية تنفذ حكما بإعدام أحد عناصر خلية مسلحة تستهدف قوات الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم بالإعدام بحق أحد عناصر خلية مسلحة تستهدف قوات الأمن.



وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت أن "مصطفى بن هاشم بن عيسى آل درويش - سعودي الجنسية - أقدم على الخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن في البلاد من خلال تكوينه مع بعض الإرهابيين خلية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن".

كما قام مع بعض أفراد تلك الخلية بـ"الشروع في قتل رجال الأمن وذلك بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف"، وفق البيان.

وأشارت إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض عليه وأسفرت التحقيقات معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم.

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، ثبت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وأكدت الداخلية السعودية أنها لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وحذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الاجرامية بأن العقاب سيكون مصيره.