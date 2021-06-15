شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 14185 إصابة و379 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 14185 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 6805 في موسكو، وهو عدد يقترب من أعلى حصيلة مسجلة منذ شهور على مستوى البلاد.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة أن 379 شخصاً توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا لتصل حصيلة الوفيات إلى 127180.

وتُصدر هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية بيانات منفصلة، وقالت إن حوالي 270 ألف شخص توفوا لأسباب مرتبطة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة وحتى نهاية إبريل نيسان.