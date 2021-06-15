شكرا لقرائتكم خبر عن حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" تدخل بحر الصين الجنوبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبه - رويترز

ذكرت البحرية الأمريكية الثلاثاء أن مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" دخلت بحر الصين الجنوبي في إطار مهمة دورية.

وقالت: "تجري المجموعة القتالية خلال وجودها في بحر الصين الجنوبي عمليات أمنية بحرية، تشمل طلعات بطائرات ذات أجنحة ثابتة وأخرى دوارة، وتدريبات هجومية بحرية وتدريبات تكتيكية منسقة بين وحدات السطح والجو".

وكثيراً ما تعترض الصين على المهام العسكرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على معظمه، في حين تتداخل المطالب الصينية بالسيادة الكاملة على بحر الصين الجنوبي، الذي تمر منه تجارة حجمها خمسة تريليونات دولار سنوياً، مع مطالبات لبروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

ومطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، شهد بحر الصين الجنوبي مواجهة خطرة بين سفينة صينية ومدمرة أمريكية أبحرت بالقرب من جزر تطالب الصين بالسيادة عليها، في بحر الصين الجنوبي، وهي خطوة تأتي في سياق محاولة واشنطن المستمرة للتصدي لما تصفه بمساعي بكين للحد من حرية الملاحة في المياه الدولية.

ونهاية شهر فبراير/شباط الماضي، حذّرت الولايات المتحدة الصين من استخدام القوة في مياه بحر الصين الجنوبي، وأعادت تأكيد وجهة نظرها بأنّ الحملة الحازمة التي تقودها الصين في المياه المتنازع عليها "غير شرعية".