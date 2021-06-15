شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ألماني: العالم قد يكون تجاوز نقطة تحول لا رجعة فيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

حذر المسؤول الألماني لأكبر بعثة علمية في القطب الشمالي، الثلاثاء، من أن نقطة التحول نحو ظاهرة الاحتباس الحراري التي لا رجعة فيها ربما تم تجاوزها بالفعل، مع توقع عواقب متتالية على كوكب الأرض.

وأكد ماركوس ريكس أن «تقييم السنوات القليلة المقبلة فقط هو الذي سيحدد ما إذا كان ما يزال في إمكاننا إنقاذ الجليد البحري في القطب الشمالي الموجود على مدار العام من خلال الحماية المتماسكة للمناخ، أو ما إذا كنا قد عبرنا بالفعل نقطة التحول المهمة في النظام المناخي».

وكان ريكس يتحدث في برلين بعد ثمانية أشهر من عودته من المهمة الدولية التي استمرت عاماً واحداً في القطب الشمالي.