شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين "لا يرجح" إبرام اتفاقات في قمة بوتين وبايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال مستشار بالكرملين إن من غير المرجح أن يسفر اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف يوم الأربعاء عن اتفاقات ملموسة، لكن المحادثات ستكون مفيدة رغم ذلك.

وسيلتقي الزعيمان للمرة الأولى منذ تولي بايدن الرئاسة، في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات بين البلدين لأدنى مستوى منذ سنوات.

وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية للصحفيين، إنه تم تأكيد جدول الأعمال "باستثناء البيانات الختامية"، في اتصاله الهاتفي مع جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي يوم الاثنين.

وأضاف أن جدول الأعمال يشمل قضايا الاستقرار النووي وتغير المناخ والأمن الإلكتروني ومصير مواطنين أمريكيين وروس مسجونين لدى كل من البلدين.

وقال أوشاكوف للصحفيين في تصريحات سُمح بنشرها الثلاثاء: "لست متأكداً من التوصل إلى أي اتفاقات. أنظر إلى هذا الاجتماع بتفاؤل عملي".

وكان بايدن قد وصف بوتين بالقاتل في مارس/آذار، واتهم روسيا بالضلوع في أنشطة غير مقبولة على جبهات متعددة، وتحدث أيضاً عن "معضلات" روسيا إثر انهيارها الاقتصادي بعد الحقبة السوفيتية، وعما وصفه بتجاوزها في سوريا ومشكلاتها مع كوفيد-19.

واقترح بايدن خلال اتصال هاتفي في إبريل/نيسان، عقد قمة مع بوتين لمعالجة الخلافات.

وفتح الزعيمان كل على حدة الباب أمام احتمال تبادل السجناء، بما يشمل مبادلة جنديين سابقين بمشاة البحرية الأمريكية محتجزين في روسيا، بسجناء روس في الولايات المتحدة، وقال محام في العام الماضي إن تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت ضمن السجناء الذين تريد موسكو إطلاق سراحهم.