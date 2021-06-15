شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. شرطي يمنع سرقة بنك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تمكن شرطي من الأمن العام الأردني، الثلاثاء، من إحباط عملية سرقة تستهدف فرع أحد البنوك في العاصمة عمّان.

وقالت السلطات المحلية إن شخصاً حاول سرقة أحد فروع البنك الأردني الكويتي في منطقة ماركا، ولكن الوكيل خلدون أحمد الزواهرة تصدى له ببسالة وحال دون اكتمال عملية السرقة.

من جانبه، أعرب المدير العام التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي عن تقديره لدور مديرية الأمن العام ومرتباتها العاملة في جميع الادارات والوحدات التابعة لها في تحقيق الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.