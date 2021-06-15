شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أعداد الجمهوريين "تقلصت بشدة" منذ عهد ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أعداد المنتمين للحزب الجمهوري "تقلصت بشدة"، بينما لا يزال الحزب مرتبطاً بالرئيس السابق دونالد ترامب، الذي هزمه بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي بعد قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل: "أعتقد أن من الملائم القول إن أعداد الحزب الجمهوري تقلصت بشدة"، دون أن يقدم دليلاً على ما ذهب إليه.

وأضاف أن "قيادة الحزب الجمهوري منقسمة، وجناح ترامب في الحزب يمثل أغلبية الحزب، لكنه يشكل أقلية في الشعب الأمريكي".

وكان استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس في أإبريل/نيسان أظهر أن 36 في المئة من الأمريكيين يميلون ناحية الجمهوريين مقارنة مع 42 في المئة تجاه الديمقراطيين، وهي تقريباً النسبة نفسها قبل عام، ويسيطر الديمقراطيون بفارق ضئيل على مجلسي الكونجرس، بينما يقود 23 ولاية حكام من الديمقراطيين مقارنة مع 27 يقودها جمهوريون.

وقالت إيما فون المتحدثة باسم اللجنة الوطنية الجمهورية، إن "تعليقات جو بايدن بشأن الحزب الجمهوري إنما هي محض أكاذيب واستخفافه بأربعة وسبعين مليون أمريكي صوتوا للجمهوريين في نوفمبر 2020 يسلط الضوء على فشله في توحيد بلدنا وقيادته".

ووجد الاستطلاع أن أغلبية، تصل إلى حوالي 53 في المئة، من الجمهوريين تعتقد أن ترامب فاز في بانتخابات 2020، وتلقي باللوم في خسارته أمام بايدن على التصويت غير القانوني، وأن ربع المواطنين يقرون بفوزه.

وفاز بايدن في الانتخابات بأكثر من سبعة ملايين صوت وبواقع 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب، فيما يواصل الأخير القول إنه خسر "بسبب تزوير الانتخابات على نطاق واسع"، وهي مزاعم رفضتها العديد من المحاكم ومسؤولو الانتخابات بالولايات.