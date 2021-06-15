شكرا لقرائتكم خبر عن رفع عدد الجماهير إلى 40 ألفاً بلندن في يورو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

يقام الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لنهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة على ملعب ويمبلي في لندن، بحضور 40 ألف متفرج، وهو أكبر عدد جماهيري في المملكة المتحدة منذ أكثر من 15 شهراً، وذلك بعدما قررت السلطات الإنجليزية الاثنين رفعه في إطار تجارب التواجد الجماهيري في الأحداث الكبرى.

وقال وزير الثقافة أوليفر داودن «نريد جمع أدلة إضافية حول كيفية استئناف الأحداث الكبرى بأمان».

ويمثل هذا القرار بالنسبة لليورو انتقالًا إلى ما يقرب من 50% من سعة ملعب ويمبلي، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن تأجيل الرفع الكامل للقيود المرتبطة ب«كوفيد-19» لمدة أربعة أسابيع، بسبب زيادة الإصابات المرتبطة بالمتحور دلتا لفيروس كورونا.

وستقام المباراتان الأخيرتان لإنجلترا في دور المجموعات ضد اسكتلندا وجمهورية التشيك بحضور 22500 متفرج، وسيتم الانتقال إلى نسبة 50% من الحضور الجماهيري اعتباراً من مباراتي الدور ثمن النهائي المقررتين على ملعب ويمبلي.

بالنسبة لنهائيات كأس أوروبا، يجب على أصحاب تذاكر المباريات في ويمبلي تقديم دليل على التطعيم الكامل أو نتيجة سلبية لفحص حديث ل«كوفيد-19».

كما سيتم السماح لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي ألغيت العام الماضي بسبب فيروس كورونا، بملء 50% من سعة ملاعبها.

وستشهد المباراتان النهائيتان للسيدات في العاشر من تموز/يوليو والرجال في اليوم التالي حضور 15 ألف متفرج في الملعب الرئيسي.