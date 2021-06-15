أحمد جمال يطرح «وقت مش مناسب»

القاهرة: أحمد الروبي

طرح المطرب أحمد جمال أغنيته الجديدة «وقت مش مناسب» على «يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية، والقنوات الإذاعية، وهي أغنية درامية عاطفية.

«وقت مش مناسب» هي الأغنية السابعة من ألبوم جمال الجديد، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، وكان جمال قد طرح مؤخراً أحدث كليباته «النهاية»، من ألحانه وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع موسيقي وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.