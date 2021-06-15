الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكري، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الأمير تميم تلقى رسالة خطية من الرئيس السيسي "تتصل بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وكان وزير الخارجبة سامح شكري قد بدأ أمس، الاثنين، زيارته إلى الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى أمير قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان العلا، في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.