شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يطالب الأعضاء بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المُخصصة للوزارء ذات اللون البني فى الصفين الأول والثانى.

ودعا جبالى فى مستهل الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أعضاء الحكومة فى المقابل إلتزام أماكنهم المخصصة لهم، كما شدد رئيس المجلس علي أعضاء النواب بالالتزام بالدقائق المخصصة لهم في الكلمة والتركيز علي محل الموضوع طلب الإحاطة أو السؤال المقدم منه، وعدم التطرق إلي مسائل أخري في غير الأداة الرقابية المقدمة.

ويشار إلي أن الجلسة العامة، تشهد مناقشة نحو 35 أداة رقابية موجهة من أعضاء مجلس النواب لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بـ35 أداة خطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، بالإضافة إلى طلبين إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة فى التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم، وكذلك 8 طلبات عن بيع وتوصيل الغاز الطبيعى بالأسعار التجارية للمساجد والكنائس بالمخالفة لصحيح القانون و تضرر العاملين بشركة بتروجيت من نظام اليوم.

كما تتناول طلبات الإحاطة خطة الوزارة لتنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر قرار إحلال السيارات التي تعمل في نقل المنتجات البترولية إلى محطات خدمة وتموين السيارات رغم جودتها، فضلا عن المطالبة بدعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز فى محافظة سوهاج لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادى من البوتاجاز.

وتتناول أيضًا عدم وجود نتائج ملموسة لمشروع إعادة هيكلة قطاع البترول وتصدير المنتجات البترولية وبيعها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، فضلًا عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل الوزارة لمنع تكرار الحرائق التي حدثت لبعض شركات البترول.