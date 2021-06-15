شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمواجهة وزير البترول بـ 35 أداة رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر أن يواجه النواب وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا بـ 35 أداة رقابيىة منها 24 طلب إحاطة عن خطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل.

بالإضافة إلى ذلك فهناك طلبين إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم، وكذلك 8 طلبات عن بيع وتوصيل الغاز الطبيعي بالأسعار التجارية للمساجد والكنائس بالمخالفة لصحيح القانون وتضرر العاملين بشركة بتروجيت من نظام اليوم.

وأيضا تتناول طلبات الاحاطة خطة الوزارة لتنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، قرار إحلال السيارات التي تعمل في نقل المنتجات البترولية إلى محطات خدمة وتموين السيارات رغم جودتها.

وتشمل طلبات الإحاطة، المطالبة بدعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز في محافظة سوهاج لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادي من البوتاجاز.

وتتناول أيضا عدم وجود نتائج ملموسة لمشروع إعادة هيكلة قطاع البترولو تصدير المنتجات البترولية وبيعها بالأمر المباشربالمخالفة للقانون.

وتشمل الأدوات الرقابية الموجهة لوزير البترول سؤال عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل الوزارة لمنع تكرار الحرائق التى حدثت لبعض شركات البترول.