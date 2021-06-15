شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يلتقى رئيس جهاز حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الإثنين 14 يونيو 2021 رئيس جهاز حماية المستهلك المهندس أيمن حسام الدين بمقر الجهاز.

استقبل المهندس أيمن حسام الدين، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مُرحبا بهم ومُعربا عن سعادته باللقاء وبرغبته في التعاون مع التنسيقية للنهوض بأداء الجهاز.

تحدث المهندس أيمن عن تاريخ الجهاز وعرف الأعضاء عن نفسه بصورة تفصيلية، كما ذكر أبرز التحديات التي تواجه تطوير الجهاز، فيما استمع له أعضاء التنسيقية وقدموا له بعض الحلول والمقترحات.

من جانبه، تقدم رئيس الجهاز بعدة مقترحات ومطالب وهى:

- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بالكامل حيث أن القانون قوي ولكن لائحته التنفيذية تفتقد الكثير من التفاصيل.

- تعديل اللائحة الخاصة بالموارد البشرية ليتسنى تحقيق العدالة بين العاملين.

- رفع ميزانية الجهاز حتى ولو من خلال صندوق تحيا مصر.

- يعمل رئيس الجهاز على تدشين خط لأسر الشهداء مطالبا التنسيقية بمنحه قاعدة بيانات لهم بهدف تسهيل أية إجراءات تخصهم عند التعامل مع الجهاز.

- للجهاز 15 فرع بينهم ما يقرب من 8 غير ملائمين، يعمل رئيس الجهاز على خطة لغلق فروع الجهاز الغير ملائمة والوصول بعدد فروع الجهاز لـ100 فرع مهيأ بنهاية 2022 وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.

- يعتزم كذلك عمل لوجو له لينك للمواقع الرسمية التي تبيع منتجات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حتى يتمكن المواطن من التعرف على المواقع الحقيقية والتي عليها لوجو الجهاز ويتجنب من ليس لديها اللوجو، لأن المواقع الرسمية تبيع منتجات مطابقة للمواصفات وتمنح المشتري فاتورة ومن الممكن أن تسترجع وتستبدل المنتج وفقا لرغبة المشتري، بعكس الغير رسمية والتي تبيع منتجات مجهولة عبر صور ولا تمنح المشتري فاتورة ولا يمكنه ارجاع أو استبدال المنتج حال وجود عيب به، فضلا عن كونه لن يستطيع اللجوء لجهاز حماية المستهلك لأن الجهاز غير مسئول عن المواقع الغير رسمية ولن يكون مسئولا عنها حتى لا يٌشجع الاقتصاد غير الرسمي.

- يعتزم حماية المستهلك كذلك تدشين خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين بشأن حقوق المستهلك.

فيما اقترح أعضاء التنسيقية توقيع بروتوكول تعاون بين التنسيقية والجهاز، يفتح خط تواصل مباشر بين الطرفين يتم من خلاله التواصل مع الجهاز لحل ما يرد لنواب التنسيقية من شكاوى المواطنين فيما يندرج تحت مهام الجهاز، وفي المقابل يعمل النواب على مناقشة العوار القانوني بقانون الجهاز ولائحته التنفيذية، وتقديم التنسيقية الدعم للجهاز من خلال نواب المحافظين وعبر التسويق لمهام الجهاز وحملة توعية للمواطنين بشأنه، مع دعمه من خلال مكاتب الأحزاب المشتركة بالتنسيقية بالمحافظات.