نائب وزير السياحة تتابع آخر مستجدات تطوير منطقة وادي النطرون (إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

زارت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أمس الإثنين، منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، للوقوف على آخر مستجدات وتطورات الأعمال بها، والتي تعد إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر؛ تمهيدًا لافتتاحها قريبًا.

تأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ومتابعة الأعمال الجارية لتطوير ورفع جاهزية النقاط الواقعة عليه والتي يبلغ عددها 25 نقطة.

ورافق نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة خلال الزيارة، اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والدكتور وجيه رشدي سنبل عضو مجلس الشيوخ، وعادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالوزارة والمنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة بمصر.



واستعرضت شلبي مختلف المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها محافظة البحيرة وأعمال التطوير والترميم بالأديرة ورفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة.

وأكدت نائب وزير السياحة والآثار أهمية هذا المشروع باعتباره أحد المشروعات المهمة التي من شأنها تقديم منتج سياحي ذي طابع مختلف والعمل على جذب شرائح جديدة من السائحين، فضلًا عن اعتباره جزءًا من استراتيجية الوزارة للسياحة المستدامة ودورها في تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية بكل النقاط الواقعة على المسار.

وتضمنت الزيارة تفقد البوابة الرئيسية لوادي النطرون وأعمال التطوير بالطريق الدائري والتي شملت الرصف والإنارة واللوحات الإرشادية إلى جانب أعمال التشجير، بالإضافة إلى زيارة أديرة الأنبا بيشوي والسريان.

وزارت شلبي بحيرة نبع الحمرا وناقشت سبل بحث إمكانية استغلال مياهها الكبريتية وفرص الاستثمار السياحي بالمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار العمل على تطوير وتأهيل النقاط الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، فقد قامت وزارتا السياحة والآثار والتنمية المحلية بافتتاح موقع سمنود بمحافظة الغربية، وموقع تل بسطا بمحافظة الشرقية، وموقع كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا في كفر الشيخ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، وجار العمل في منطقة شجرة مريم تمهيدًا لافتتاحها قريبًا.