محمد حسين يعقوب عن خُطبه: "اجتهادات مما قرأت وأكيد أثرت على السامعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، خلال محاكمة 12 متهمًا في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية داعش إمبابة".

وقال الشيخ محمد حسين يعقوب، خلال الجلسة، إن الناس يقسمون الشيوخ إلى علماء وعباد، وتخصصت في العباد، ونشأت في بيت جدي وأبي وورثت منهم، ولي عشرات الآلاف من المقاطع والتسجيلات على الإنترنت، وأنا منذ البداية حين أسأل أرد "اسألوا العلماء"، وقرأت في كتب كثيرة منها القرطبي وابن كثير.

وأضاف: حصلت على دبلوم معلمين، وكل ما أقوله هو اجتهادات شخصية مما قرأت، متابعًا" بدأت خطبي للناس منذ عام 1978 وكانت تلك الخطب والدعوات من خلال منابر المساجد والأشرطة وقنوات التلفزيون، وكان المُبتغى هو الله.

وتابع: أنا أعمل وعلى الله وصول الدعوة، وحين أتكلم مثلا "لماذا لم تصلي" يدفع ذلك الكثير للصلاة، وحين أقف على المنبر لا أشعر بمن أمامي، فأنا أخاطب الله وأتوجه إليه بكلماتي ليس إلى الناس، وعن تأثير الخطب على السامعين، رد: "أكيد أثرت عليهم.. وأنا أكتر واحد قال للناس صلوا على النبي".

وكشف المحامي خالد المصري، دفاع متهمين اثنين في قضية "خلية داعش إمبابة"، في وقت سابق لمصراوي، كواليس طلب شهادة الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، وعقوبة تغريمهما ألف جنيه لتخلفهما عن الحضور.

قبل شهرين استمعت محكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى المحامي خالد المصري كونه مُوكل للدفاع عن متهمين اثنين في القضية، وطلب من المحكمة الاستماع إلى شهادة الشيخين "حسان" و"يعقوب" بعد أن ذكر موكليه في تحقيقات النيابة أنهما غير مُنضمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وعلاقتهما بالدين منحصرة في سماع خُطَب "حسان" و"يعقوب"، وفق تصريحات "المصري" لمصراوي.

وافقت المحكمة في جلسة 11 أبريل على رغبة المحامي بسماع شهادة الشيخين، وطالبتهما للحضور في جلسة 10 مايو الماضي، إلا أن الاثنين تخلفا عن الحضور، فجددت المحكمة خطابها بضرورة المثول أمامها لسماع شهادتهما، فكان رد الشيخ محمد حسان تعذر حضوره لسوء حالته الصحية، أما الشيخ محمد يعقوب لم يرد، فقررت المحكمة تغريمهما ألف جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة وكلفت النيابة إعلانهما لحضور جلسة اليوم السبت.

وثبت أمام المحكمة في جلسة اليوم أن الشاهدين لم يحضرا أمامها، فأصدرت قرارها بضبط وإحضار الشيخين، وندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان من مكان إقامته؛ للتأكد من سلامة صحته وقدرته على سماع الشهادة.

ورد محامي المتهمين عن تساؤل أهم السيناريوهات الوارد حدوثها خلال الجلسات المقبلة، بأن الطب الشرعي إذا أثبت قدرة "حسان" على الشهادة أمام المحكمة سيتم ضبطه رسميًا وفق قرار المحكمة، لكن حال التأكد من سوء حالته الصحية ستستبعد شهادته، بينما أوضح أن الشيخ محمد حسين يعقوب أصبح حضوره إلزاميا وسيتم ضبطه وامتثاله أمام المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح.

وأسندت النيابة للمتهمين تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالًا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.