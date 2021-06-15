بتر ذراع طالبة إثر سقوطها من قطار فرشوط في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيبت طالبة بجروح بالغة، جراء سقوطها من القطار بمحطة سكة حديد فرشوط في قنا، اليوم الثلاثاء، ما تسبب في بتر ذراعها الأيسر.



تلقى اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بسقوط الطالبة أريج الأمين إسماعيل 17 عامًا، من القطار رقم 90 القادم من أسوان بمحطة سكة حديد فرشوط، ما أسفر عن بتر ذراعها الأيسر على قضيب السكة الحديد.

جرى نقل الطالبة عبر مرفق الإسعاف إلى مستشفى فرشوط، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.